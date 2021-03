Sternenkinder: Box sorgt für Trost und Information

Mit Trauer überfordert

Personen im sozialen Umfeld, Freunde und Bekannte sind oftmals überfordert mit der Trauer, der betroffene Frauen und Männer, wenn sie den Verlust verarbeiten müssen: „Sternenkindeltern lernen eine schreckliche Lektion: Redet man als betroffenes Paar zu viel über seine Gefühle, dann ist das ein Fehler. Man nervt andere. Redet man nicht darüber, dann ist das auch ein Fehler. Denn dann bleibt man einsam, erstickt an seiner Trauer, findet keinen Halt bei anderen. Je mehr das Umfeld mit Unverständnis reagiert, desto mehr fangen wir an zu schweigen“, erzählte Projektinitiatorin Vera Juriatti am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Graz. Als Mutter von fünf Sternenkindern weiß sie wovon sie spricht.