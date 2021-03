„Keine politische Verantwortung bei Herbert Kickl“

Anfang März äußert der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ebenfalls seinen Unmut in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und Beschlüsse. Im Zuge dessen heizt er die Stimmung auf Österreichs Straßen zusätzlich an. Innerhalb der Partei will man aber nichts davon wissen. Rechtsextremismus-Forscher Andreas Peham will zumindest nicht von einer direkten Aufhetzung rechtsextremer Gruppierungen sprechen: „Nicht ausschließlich, aber die Rede hat das ihrige dazu beigetragen.“