Video: Freeride-Weltmeister in Verbier gekürt

In einem der stärksten Teilnehmerfelder in der Geschichte des Xtreme Verbier in der Schweiz wurden die Freeride-World-Tour-Champions 2021 gekrönt. Elisabeth Gerritzen (SUI/Ski Damen), Marion Haerty (FRA/Snowboard Damen), Kristofer Turdell (SWE/Ski Herren) und Victor De Le Rue (FRA/Snowboard Herren) kürten sich zu den Freeride-Weltmeistern. Im Video oben sehen Sie die weltmeisterliche Performance von Lokalmatadorin Elisabeth Gerritzen.