Österreicher horten 2,5 Milliarden € mehr Bargeld

War es die Angst vor der großen Wirtschaftskrise oder die Folge der Nullzinspolitik? Jedenfalls stieg der Bestand an Bargeld in heimischen Haushalten im Vorjahr laut OeNB um 2,5 Milliarden Euro an. Insgesamt werden 12 Milliarden Euro quasi „unter dem Kopfpolster“ gehortet.