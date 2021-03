Manuel Neuer: Das muss Löws Nachfolger können

Neuer hat in zwölf Jahren beim Nationalteam immer nur Löw als Cheftrainer erlebt. „Ich bin 2009 als Baby hierhingekommen. Ich werde 35 und habe alle Höhen und Tiefen mit ihm erlebt“, so der Bayern-Keeper, der die Fortsetzung nicht vom neuen Trainer, sondern von seiner Gesundheit abhängig machen will. Trotzdem sagt er: „Ich brauche auch das Gefühl, dass ich in der Mannschaft gebraucht werde.“