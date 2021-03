Wenn der Teamchef viermal klingelt

Doch es wäre ja fast zu kitschig gewesen, wenn es mit dem Comeback in Österreichs Nationalelf nach fast fünf Jahren tatsächlich geklappt hätte. Noch dazu unter Franco Foda, unter dem Jantscher 2007 sein Bundesligadebüt feierte. Der Traum platzte am Samstag nach dem Abschlusstraining für das Admira-Spiel.



TV-Kastl statt Glasgow

Da klingelte plötzlich das Handy. Bei Stefan Hierländer, Jörg Siebenhandl, David Nemeth und eben Jantscher. Der Teamchef war dran und teilte dem Sturm-Quartett die Doch-Nicht-Einberufung persönlich mit. „Natürlich schade, aber es ist vollkommen nachvollziehbar, dass jetzt jene Spieler, die in den vergangenen Jahren immer dabei waren und ja gut gespielt haben, auch in Schottland zum Einsatz kommen“, meint Jantscher, der morgen statt in Glasgow daheim vor dem TV-Kastl sitzt und Österreichs Auftakt in die WM-Quali erste Reihe fußfrei verfolgen wird.