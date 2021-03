Niederösterreich läuft für die Bienen

Am ersten Frühlingssonntag starten ambitionierte Läufer beim „Bee Running“ auf ihrer bevorzugten Wunschstrecke. Für jeden erlaufenen Kilometer wird in Niederösterreich ein Quadratmeter Blumenwiese gesät, welche Bienen, Schmetterlingen & Co einen wertvollen Lebensraum bietet. „Nutzen Sie diesen virtuellen Lauf von “Natur im Garten„ und sammeln Sie Kilometer durch Joggen, Walken, Spazierengehen oder entspanntes Schlendern in der Natur und tragen Sie somit zu einem aufblühenden Niederösterreich bei. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt für Kurzentschlossene bis 27. März 2021 unter www.bluehsterreich.at.“, erklärt der zuständige Landesrat Martin Eichtinger.