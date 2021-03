DAS erwartet Sie jede Woche bei „Rudi Backstage“!

Blicken Sie hinter die Kulissen bei den berühmtesten Musik-Stars der Welt! Star-Filmer Rudi Dolezal, der neueste „Transfer“ zu krone.tv, lässt Sie unvergessliche Momente mit MIchael Jackson, Queen, Whitney Houston, Rammstein, Jose Carreras und vielen, vielen mehr erleben. Denn für alle hat er, Rudi Dolezal, die Musikvideos produziert. In dieser Folge von Backstage sehen Sie, was Sie in seinen Sendungen so alles erwarten wird. Viel Vergnügen!