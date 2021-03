Keanu Reeves: Comicbuch „Brzkr“ wird Netflixserie

Seine Filme spielten Milliarden an den Kinokassen ein und seine Arch-Motorcycle-Motorräder sind heiß begehrt. Was Keanu Reeves anfasst, wird zu einem Erfolg. Wie auch sein neustes Projekt: Ein eigenes Comicheft. „Brzkr“ ist nicht nur ein Rekordbrecher im Verlag, Netflix will es jetzt auch als Serie auf den Bildschirm bringen.