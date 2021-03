Salzburger Festspiele achten auf Sponsor-Image

Der Deal mit dem weltweit erfolgreichen Unternehmen spült nicht nur viel Geld (einen hohen sechsstelligen Betrag) in die Kasse, sondern bringt auch einen Motivationsschub in Sachen Nachhaltigkeit. In den Häusern der Festspiele werden 60 Wasserspender für die Mitarbeiter sowie eigene Wasser-Schankanlagen für Veranstaltungen aufgestellt. Dafür fliegen bis Sommer alle Einweg-Plastikflaschen raus. „Jede Minute werden weltweit mehr als eine Million Plastikflaschen produziert. Geht das so weiter, gibt es 2050 mehr Plastik als Fische in den Weltmeeren“, erklärt BWT-Gründer Andreas Weißenbacher. Umweltschutz und Wasseraufbereitung gehen für den gebürtigen Hinterseer Hand in Hand, wenn auch nicht immer. Denn das gleichzeitige Sponsoring im Motorsport (erkennbar an den in BWT-Pink lackierten Autos, u. a. in der Formel 1) hat zwar hohen Werbewert, aber eher wenig mit der Schonung von Ressourcen zu tun.