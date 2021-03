Uni Salzburg dreht Professor den Kurs ab

„Wir haben in einem Gespräch mit allen Betroffenen entschieden, das Seminar auszusetzen. Die Studenten bekommen einen Ersatzkurs“, erklärt Vizerektor Martin Weichbold. Mehr Details wollte Weichbold nicht bekannt geben, die Causa sei „sehr komplex.“ Johannes Brandl, Vorsitzender der Curricularkommission Philosophie, nimmt den umstrittenen Professor in Schutz. „Es sind leider in dieser Angelegenheit einige falsche Gerüchte in Umlauf, die den Betroffenen diffamieren“, schreibt Brandl in einem E-Mail. Die Thesen des 76-Jährigen gelten in Wissenschaftskreisen als kontrovers: Er gilt als scharfer Kritiker Israels und als Unterstützer der gegen den jüdischen Staat gerichteten BDS-Bewegung.