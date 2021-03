Salzburgs leere Wohnungen sind ein Rätsel

Hier setzt auch Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) an – und will mit Strom- und Wasserverbrauch wie auch über die Post illegale Zweitwohnsitze mit einer Taskforce aufspüren. Denn wurde ein Zweitwohnsitz nicht legalisiert, kann er auch nicht mehr genützt werden, wenn die Behörden dahinter kommen. Laut Schwaiger ist dann nur noch ein Hauptwohnsitz mit Vermietung möglich oder die Wohnung verkauft wird. Ansonsten bleibt nur der Leerstand. Ein Zweitwohnsitz ist nicht mehr möglich. Der Landesrat will wie Dankl auch eine Leerstandabgabe einführen, auch wenn diese rechtlich nicht allzuhoch ausfallen kann. Das neue Baurechtsreformpaket soll auch Investoren aus den Tourismusgebieten verdängen. Denn in zentralen Lagen sind nur noch Hauptwohnsitze erlaubt.