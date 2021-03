Angestellte griff in die Kassa

Kleine Lebensmittelhändler haben es in der heutigen Zeit ohnehin schwer gegen die große Konkurrenz. Die eigene Mitarbeiterin hat die Situation für ein Geschäft im Bezirk Krems allerdings zusätzlich erheblich verschärft. Denn die 27-Jährige griff seit September 2020 immer wieder in die Kassa der Greißlerei. Dabei dürfte sie unter anderem Auszahlungen als Glückspielgewinne verbucht haben, diese aber selbst eingesteckt haben. Insgesamt verschwand auf diese Weise ein fünfstelliger Euro-Betrag in den vergangenen Monaten.