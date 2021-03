„Mannschaft hat eine ganz andere Kraft!“

„Ich bin überzeugt, dass es in der Meistergruppe besser laufen wird als voriges Jahr. Weil wir gefestigter sind, was Mannschaft und Spielidee angeht. Das Team hat eine ganz andere Kraft und Energie. Von den bisherigen 27 Saisonspielen wurden 15 gewonnen, nur sechs verloren, das ist kein Zufall. Zudem haben wir letztes Jahr elf auslaufende Verträge zu der Zeit gehabt.“



Unruhefaktor fehlt heuer

Ein Unruhefaktor, den Sturm diese Saison nicht hat. So früh wie heuer hatte man die Mannschaft für nächste Saison schon lange nicht mehr beisammen. Fragezeichen stehen nur hinter Schützenauer, Friesenbichler und Balaj. In der Länderspielpause wird der Sportchef mit dem Trio Gespräche führen.