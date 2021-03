Verirrte Alpinisten verbrachten Nacht auf Ötscher

Am Ötscher in Niederösterreich läuft derzeit ein großer Rettungseinsatz: Am Sonntagnachmittag haben sich vier Alpinisten bei ihrer Tour auf einer Seehöhe von rund 1700 Meter verirrt. Der Rettungseinsatz lief bis in die Abendstunden, musste dann aber aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden.