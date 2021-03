H&M: Unisex-Sneaker-Kollektion mit Good News

Good News ist eine verantwortungsbewusste Schuhmarke, die 2016 von Nia Jones und Ben Tattersall in London gegründet wurde. In ihren früheren Funktionen in der Modebranche hatten die beiden Freunde aus erster Hand erfahren, welche Mengen an Abfall die Schuhindustrie produzieren kann. Good News war ihre Antwort auf dieses Problem. Ihr Ziel war es, „der Welt ein paar gute Nachrichten zu bringen, Veränderungen zu schaffen, mit einem Lächeln im Gesicht“. Seitdem hat das Duo nie zurückgeblickt und erforscht ständig neue, innovative Materialien für ihre Schuhe.