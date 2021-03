Kritik an Wartezeit bei Impfung

Bei widrigsten Wetterverhältnissen waren am Wochenende wieder 19 Impfstellen zwischen Enns und Leitha im Einsatz, um die Bevölkerung mit den vorhandenen Dosen zu immunisieren. In Klosterneuburg kam es aufgrund von Terminzusammenlegungen zu Wartezeiten, und in Mödling gab es Probleme mit den Uhrzeiten. Für Manfred H., ehemaliger Primararzt in Wien, war die Situation vor der Babenbergerhalle in Klosterneuburg besorgniserregend: „Ich bin fast eine Stunde lang in der Kälte gestanden. Die Warteschlange war riesig, und viele haben gefroren“, so H. Die Neos witterten deshalb schon ein veritables Impfchaos und übten heftige Kritik: „Staus und Wartezeiten schaffen kein Vertrauen“, polterte Edith Kollermann, Gesundheitssprecherin im Landtag. Für die Verantwortlichen war die Situation zwar unerfreulich, doch keinesfalls kritisch: „Aufklärungsgespräche und Impfstoffrationen waren ein Nadelöhr, aber sonst gab es keine Probleme“, erklärt Stefan Spielbichler vom Notruf 144.