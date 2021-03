15.000 Personen aus dem Bildungsbereich geimpft

Rund 17.900 Personen aus dem steirischen Bildungsbereich haben sich zur Corona-Schutzimpfung am Freitag und Samstag angemeldet, etwa 15.000 haben an den vergangenen beiden Tagen die Chance auch tatsächlich genutzt, teilte der steirische Landespressedienst am Sonntag mit. Insgesamt seien in der Steiermark seit Donnerstag rund 20.000 Immunisierungen hinzugekommen und alles eingerechnet an die 155.100 Impfungen durchgeführt worden.