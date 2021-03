Quarantäne nach Party: Unmut unter Bürgern in Zlan

"Die Zlaner sind verärgert, was ich durchaus verstehe.“

Das Telefon klingelte am Samstag bei Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer deshalb im Minutentakt. „Die Zlaner sind verärgert, was ich durchaus verstehe. Deshalb muss diese Verordnung erweitert werden und auch für Hochegg gelten!“, meint Kerschbaumer, der sich am Samstag mit diesem dringenden Anliegen an den Bezirkshauptmann gewandt hat. Morgen, Montag, soll eine Entscheidung gefällt werden.