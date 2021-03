Pallottiner laden am Sonntag zur Suppe

Johannesschlössel-Direktor Ulrich Walder und die Pallottiner laden heute, Sonntag, am Mönchsberg zur Fastensuppe zum Mitnehmen. So will Walder ein Zeichen für mehr sozialen Zusammenhalt setzen. Der gelernte Koch aus Tirol schwingt derzeit den Kochlöffel für Obdachlose in der „Vinzistubn“ in Salzburg-Mülln.