Platz eins ist für den Meister außer Reichweite

97 Punkte! So viele Zähler hatte der regierende Basketball-Meister von Coach Mike Coffin in dieser Spielzeit noch überhaupt nie kassiert. Mit 37 Punkten im dritten Viertel gelang Oberwart die höchste Punktezahl eines Teams in der Walfersamhalle diese Saison. Da half die Aufholjagd im letzten Viertel, als die Bulls, die auf den verletzten AJ Turner (Knie) verzichten mussten, bis auf zwei Punkte an den Cupsieger aus dem Burgenland herankamen, nichts mehr.