Infizierte Pflegerin trat Nachtdienst an - Prozess

„Kein Kontakt mit den gesunden Senioren“

Bürgermeister Johann Thaler betonte schon damals: „Die Frau arbeitete in einem separierten Bereich mit ohnehin bereits infizierten Bewohnern.“ Datenschutzrechtlich pikant: Über Testergebnisse von Mitarbeitern dürfen Arbeitgeber – hier die Gemeinde – nicht informiert werden. Die Belegschaft des Heimes schrieb später einen offenen Brief an den Gemeinderat, in dem man sich über den inakzeptablen Umgang mit der 32-Jährigen in ihrer verzweifelten Situation beschwerte. Das Heim wurde nach weiteren positiven Tests am 4. April geräumt.