Winter-Alarm! Schneechaos wütet in der Steiermark

Spätestens Sonntagvormittag lichten sich die Wolken und der Niederschlag macht in der ganzen Steiermark eine Pause. Schon gegen Mittag fängt es in der Obersteiermark aber wieder zu schneien an. Im Süden kommen dicke Wolken, laut Prognose dürfte der Niederschlag aber ausbleiben. Es bleibt frostig kalt.