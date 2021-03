Neuzugänge? Rapid mit „irritierenden“ Erfahrungen

Zoran Barisic bastelt bereits am Rapid-Kader für die kommende Saison. Was potenzielle Neuzugänge betrifft, machte der Sportchef zuletzt nach eigenen Angaben „irritierende“ Erfahrungen. „Möglicherweise lebt der eine oder andere in einer Blase und hat vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist“, sagte der Wiener vor allem in Anspielung auf seiner Meinung nach überzogene Forderungen von Spielerberatern.