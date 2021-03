Infizierter Obdachloser türmte aus Notschlafstelle

Er pfiff auf seine Corona-Infektion ebenso wie auf seinen Quarantänebescheid - und machte sich kurzerhand aus dem Staub: Ein obdachloser Somalier (24) sorgte am Donnerstagabend in Innsbruck für Wirbel. Nachdem er unerlaubt die Notschlafstelle verlassen hatte, wurde er von der Polizei in der Stadt ertappt. Dabei geriet der Verdächtige derart in Rage, dass er die Beamten attackierte.