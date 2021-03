Feuerwehrmann steht in Hartberg bereit!

Mittlerweile löscht er in der Oststeirermark fleißig am Spielfeld die Brände. Seit Horvat in der Winterpause nach Hartberg kam, ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Neben „Staubsauger“ Nimaga blüht der ehemalige KSV-Kapitän regelrecht auf: „Ich bin selbst überrascht, wie schnell ich in die Mannschaft gefunden habe. Ich versuche immer mein Bestes zu geben, möchte weiterhin zum Stamm gehören. Meine Stärken sind sicher mein Kopfballspiel, die Zweikampfstärke und meine Schnelligkeit.“



Alles für die Meistergruppe

Eine große Stütze in Hartberg ist für Horvat Spielmacher Rajko Rep: „Er ist ein richtig guter Kumpel von mir. Er hat mir ja auch den Spitznamen ’Pirlo’ gegeben. Das war gleich ein großes Thema. Rajko ist halt ein echter Spaßvogel, wir verbringen viel Zeit miteinander und spielen schon vor dem Training immer Fußballtennis miteinander.“