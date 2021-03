„Wir werden dieses Level halten“

Aufstehen, abschütteln und weiter geht’s! Was für Eishockeycracks unter der Saison normal ist, gilt ganz besonders im Play-off. Im heurigen Viertelfinale gegen Dornbirn steht dafür bei den Eisbullen Dominique Heinrich an erster Stelle. In Spiel eins erwischte ihn Sam Antonitsch, Sohn des früheren Tennisprofis Alex, mit einem Check im Gesicht. „Henker“ versuchte trotzdem weiterzuspielen, blieb dann aber in weiterer Folge in der Kabine. Um in Spiel zwei wieder rein zu springen und heftig gecheckt gleich zu Beginn böse in die Plexi-Umrandung der Spielerbank zu knallen.