Israel & Emirate: Rugby im Zeichen der Versöhnung

Es ist ein historischer Moment. Nicht nur für den Sport, sondern für die Welt. Fernab von Kameras und Mikrofonen treffen heute in Dubai die israelische Rugby-Nationalmannschaft und jene der Vereinigten Arabischen Emiraten aufeinander. Was das Besondere daran ist? Noch nie in der Geschichte trafen sich eine nationale Auswahl Israels und eines arabischen Staates zu einem sportlichen Kräftemessen. Nicht im Fußball, nicht im Eishockey, noch sonst eine Mannschaftssportart. Nun im Rugby - eine Sportart, die Grenzen öffnet und Vorurteile abbaut.