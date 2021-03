Eder hat beim Finale einen Weltrekord im Visier

Zumal er gut in diese Saison passen würde. Denn erst kürzlich in Nove Mesto hatte er einen „Runden“, blieb zum 50. Mal in einem Einzelrennen fehlerfrei. „Das war natürlich auch besonders.“ Fast noch beeindruckender: Er stellte mit 99 Treffern in Folge im Laufe dieses Winters einen irren Rekord auf. „Das hat mir fast am meisten getaugt“, verrät der Routinier.