Bürgermeister fordert die Impfung aller Bürger!

„Wir testen, wir kontrollieren, wir wollen impfen!“ So präsentierte Bürgermeister Klaus Schneeberger die große Impfstation in der Arena Nova. Und er appellierte an das Gesundheitsministerium: „Lassen Sie Wiener Neustadt nicht zur Geisterstadt werden, und stellen Sie ausreichend Impfstoff für alle Bürger der Stadt bereit.“ Bislang allerdings erfolglos, obwohl die Stadt sogar anbietet, die Impfaktion wissenschaftlich begleiten zu lassen. Und in der Arena Nova die Kapazitäten für Tausende Impfungen pro Woche geschaffen hat. Derzeit testet man bis zu 11.000 Personen pro Tag.