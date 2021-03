Neue Idee: Parks auf Grazer Supermarkt-Dächern

In Graz ist der Grünraum knapp geworden. Die Stadt versucht zu sichern, was noch übrig ist, und nimmt dafür auch viel Geld in die Hand. Es gebe aber noch „Luft nach oben“, meinen die Grünen - im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollen in Zukunft Supermarkt-Dächer nutzen. Ihnen schweben Parkanlagen und Sportplätze vor.