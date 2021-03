Medikamentenproduktion: Graz in Vorreiterrolle

Politik ist überzeugt vom Projekt

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) zeigte sich beeindruckt von dem „Vorzeigeprojekt“. Um in Zukunft in der Medikamentenproduktion gut gerüstet zu sein, bedürfe es guter Vorbereitung. „Wenn wir jetzt schon hätten, was als Pilotprojekt dasteht, könnten wir sehr schnell produzieren. Diese Pilotanlage ist ein gutes Modell für Europa, daher werden wir dieses Projekt mit der Landesregierung gerne unterstützen“, sagte er. „Wir haben hier mit dem RCPE ein unglaublich innovatives Unternehmen, das bereit ist, in die Anwendung zu gehen und bereit ist, seinen Beitrag für eine unabhängige Medikamentenproduktion zu leisten. Hier braucht es einen Schulterschluss“, schloss sich die steirische Gesundheits- und Wissenschaftslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) dem Landeshauptmann an.