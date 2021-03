Verbotene Fallen in OÖ: Anzeige wegen Tierquälerei

Sogenannte Tellereisen sind wegen ihrer Grausamkeit seit 1995 in der gesamten EU verboten. Trotzdem haben Spaziergänger jetzt einige solcher Foltergeräte in Pöndorf im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich entdeckt und der Tierschutzorganisation „Pfotenhilfe“ gemeldet.