Eine Liga-Reform sorgt für mächtig Wirbel

Ein Beschluss des österreichischen Volleyball-Verbandes über Einsatzzeiten heimischer Spieler regt auf. So muss künftig ein Österreicher am Feld stehen und drei weitere am Spielbericht. Am Freitag gibt es ein Gespräch zwischen Verband und Klubs. Für die Teams des UVC Graz geht es heute mit den Halbfinali los.