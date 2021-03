Dänemark-Kader zumindest vorerst ohne Dolberg

Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen möglicherweise auf Kasper Dolberg verzichten! Der Stürmer von OGC Nizza konnte zumindest vorerst nicht nominiert werden, weil er laut französischen Corona-Reisebeschränkungen nach der Rückkehr aus einem Nicht-EU-Land 14 Tage in Quarantäne müsste. Dänemark spielt am 25. März in Israel, empfängt am 28. März die Republik Moldau und tritt am 31. März im Wiener Happel-Stadion gegen Österreich an.