Unfälle auf Rädern: Ausrüstung und Übung schützen

Ob Scooter, Skates oder Fahrrad: Bewegung auf Rädern und Rollen im Freien macht Spaß. Stürze und kleinere Schrammen werden für den Fahrspaß in Kauf genommen. Größere Verletzungen können hingegen vermieden werden, wenn einige Dinge beachtet und die richtige Schutzausrüstung getragen werden, betonten die Kindersicherheitsexperten von „Große schützen Kleine“ am Dienstag in Graz.