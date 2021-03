Bürgermeister Kopp trat nach 34 Jahren zurück

„Gemeinde in jüngere Hände legen“

Nach Jahrzehnten im Gemeinderat, davon 34 Jahre als Bürgermeister, „ist es an der Zeit, die Leitung der Gemeinde in jüngere Hände zu legen“, so Kopp. „Es ist nun die Aufgabe des Gemeinderats, in seiner nächsten Sitzung über meine Nachfolge zu entscheiden und so sicherzustellen, dass der erfolgreiche Weg der Marktgemeinde Rum fortgesetzt wird.“