Hunderte Anleger mit Gold angelockt und abgezockt

Die beiden hatten die Firma „Goldprofessional“ 2008 gegründet - zuerst in Großbritannien, dann auch in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. „Die Anleger haben den Angeklagten ihr Geld anvertraut, um es in Gold und Silber zu veranlagen. Doch die Angeklagten spiegelten nur vor, Edelmetall anzukaufen und zu lagern. Tatsächlich haben sie das Geld für private Zwecke genutzt“, erläutert Thaller.