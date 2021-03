Stärkster Sandsturm seit Jahren fegt über China

Im Norden Chinas tobte der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren. Behörden in Peking riefen deshalb am Montag Alarmstufe Gelb aus und warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Die Luftwerte in der Hauptstadt erreichten „gefährliche“ Werte. Das chinesische Wetteramt ging davon aus, dass zwölf Provinzen von dem Sturm betroffen sein werden oder bereits getroffen wurden.