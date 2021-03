Mountainbike: Österreichweite Lösungen gesucht

Österreichweite Lösung

Obwohl er sich noch in der Einarbeitungsphase befindet, denkt Pekoll schon voraus. Als nächstes will er die bereits angelaufene Beratung von Gemeinden fortführen und deren Mountainbike-Projekte koordinieren. In weiterer Folge kann er sich aber auch eine österreichweite Zusammenarbeit vorstellen. „Ich versuche auch mit anderen Bundesländern zusammenzuarbeiten, nicht jetzt wieder eigene Insellösungen in der Steiermark zu schaffen. Ich bin in Kontakt mit den Verantwortlichen in Tirol, Salzburg, in Oberösterreich, in Niederösterreich, auch Richtung Kärnten. Dass alles irgendwann einmal auch österreichweit eine homogene Geschichte werden kann.“