Die schärfsten und schrägsten Outfits der Grammys

Baiserhäubchen, Taschentuch oder Bettdecke?

Für verwunderte Blicke sorgte hingegen Miley Cyrus‘ kleine Schwester Noah Cyrus. In ihrer weißen Robe mit überdimensionalem Stehkragen sah die 21-Jährige einem Baiserhäubchen zum Verwechseln ähnlich. Und den Fans im Netz fielen bei diesem außergewöhnlichen Kleid noch viele andere lustige Vergleiche ein. So fragten sich einige, ob die Sängerin wohl mit ihrer Bettdecke auf den roten Teppich gekommen sei, während andere sich an ein zusammengeknülltes Taschentuch erinnert fühlten.