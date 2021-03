Umsatzeinbruch: Brauerei Murauer geht neue Wege

Neue Ideen: Gerste aus Aichfeld

Bei Murauer hat man die Krise aber auch genutzt, um neue Ideen zu kreieren. So wird als Ergebnis eines Digitalisierungsprojektes etwa eine Fan-App kommen - und ab Sommer will man großflächig Gerste anbauen. „Aktuell sind schon zehn Landwirte dabei - wir hoffen am Ende auf 50 oder 60, mit denen wir auf einer Fläche von 400 Hektar Aichfelder Gerste anbauen“, hofft Rieberer auf ein Durchstarten nach der Krise.