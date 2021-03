Kalajdzic: „Dafür bin ich ihnen zu wertvoll“

Seit Wochen trifft er wie am Fließband, die Verteidiger fürchten ihn mittlerweile in der Bundesliga. Und trotzdem wird Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic seine aktuelle Topform für Österreich am 25. März zum Start der WM-Quali in Schottland wahrscheinlich nicht zeigen können. Denn Rückkehrer aus Großbritannien müssen in Deutschland danach 14 Tage in Quarantäne.