Ein dringendes Plädoyer für die heimische Hecke!

Und auch die Privaten haben viele Möglichkeiten! „Wenn jemand ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück hat kann er 100 Meter Hecke aus heimischen Pflanzen entstehen lassen“, so Gepp. Wer auf Setzlinge setzt - „die schießen nach einigen Jahren richtig an“ - würde auch den monetären Aufwand gering halten. „Auf Heimisches setzen. Rotbuche oder Hainbuche ergeben guten Sichtschutz, Schlehe oder Liguster Blühhecken. Am besten bunt gemischt, damit immer etwas blüht.“ Das wäre generell so: „Wer Obstbäume setzt, bitte Kirsche, Apfel, Marille, diverse Sorten, die zu unterschiedlichen Zeiten ihre Blüten entfalten.“