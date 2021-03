Seuchen: Wie sich die Geschichte wiederholt

Warum dieser drastische Schritt? Der Schwarze Tod wütete im Land und raffte die Bevölkerung hin. Es galt nun, von „ganz oben“ aus die tödliche Seuche einzudämmen und ein neuerliches Aufflammen in einzelnen Orten zu verhindern. Dazu erließ der Eggenberger eine „Infections-Ordnung“, in der Verhaltensregeln für die Bevölkerung des Herzogtums schwarz auf weiß festgeschrieben wurden. Das bei Widmannstetter in Graz gedruckte strenge Regelwerk umfasst 20 Seiten - „26 Punkte legen fest, was zu tun ist, was verboten ist und woran sich die Menschen zu halten haben“, erklärt Katharina Kocher-Lichem, Direktorin der Landesbibliothek. Hier ist das - besonders in der aktuellen Corona-Krise - kostbare Zeitdokument sicher verwahrt.