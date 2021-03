Kim Novak: Schwere Vorwürfe gegen Tony Curtis

MeToo-Kampagne ermutigte Novak, Schweigen zu brechen

Fast sechs Jahrzehnte hat Kim Novak ihre schweren Anschuldigungen für sich behalten. Dass sie jetzt damit an die Öffentlichkeit geht - rund elf Jahre, nachdem der Hollywoodstar verstorben ist - hat einen guten Grund: Sie habe sich durch die MeToo-Kampagne der letzten Jahre, die sich gegen sexuelle Belästigung und Nötigung v von Frauen in Hollywood stark macht, inspiriert gefühlt, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen, so Novak.