Mysteriöser Mordversuch durch eine Messerattacke

Fix ist nur, dass einem 22-jährigen Rumänen in der Nacht zum 23. August in Linz vor einem Lokal an der Landstraße eine schwere, 23 Zentimeter lange Schnittverletzung am Hals zugefügt wurde. Für die Staatsanwaltschaft war ein Asylwerber (25) aus dem Irak der Täter. „Er ist ganz klar eine gewalttätige und aggressive Person“, spielt die Anklägerin auf seine einschlägigen Verurteilungen an.