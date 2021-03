Mehr Kinderbetreuung in den Ferien

Mit etwas rechnen, ist das eine, lösungsorientierte Vorbereitung das andere. Daher wurde in Abstimmung mit den Gemeinden nun eine Erhöhung der Förderungen für die Kinderbetreuung in den Sommermonaten beschlossen. „Bis zu 1,2 Millionen Euro stehen dafür bereit“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der Zuschuss von 250 Euro pro Gruppe und Woche wurde verdoppelt, integrative Angebote erhalten 650 Euro. Das Geld fließt sowohl an die Gemeinden als auch an gemeinnützige private Organisationen. Das Ziel ist es, das Betreuungsloch im Sommer möglichst klein zu halten, oder wie es die Politikerin. formuliert: „Wir hoffen, dass diese Unterstützungsleistungen dazu beitragen, dass die Gemeinden ein leistbares, flächendeckendes und durchgängiges Angebot für jene Familien zur Verfügung stellen können, die im heurigen Sommer auf eine außerfamiliäre Kinderbetreuung angewiesen sind.“