Swete: Hartberg hat einen Fels in der Brandung

Dass Hartberg in den letzten fünf Spielen 13 von 15 Punkten geholt hat und damit Dritter der Rückrunden-Meisterschaft ist, ist definitiv auch ein Verdienst von Rene Swete. Der Hartberg-Goalie gehört nach über vier Jahren im TSV-Dress ohnehin längst zum Inventar und agiert obendrein in bestechender Form. So ist er ein Garant für den Einzug in die Top-Sechs. „Es läuft gut“, gibt der 30-Jährige zu. „Aber auch, weil wir insgesamt besser verteidigen. Wenn wir früher zehn Torchancen zugelassen haben, sind es jetzt nur zwei - wie zuletzt gegen die Admira. Aber, ob das jetzt der beste Rene Swete aller Zeiten ist, will ich wirklich nicht sagen.“