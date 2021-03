Das Erbe der Olympischen Arbeiter-Spiele

Dass die Wahl für die Olympischen Winterspiele der Arbeiter auf Mürzzuschlag fiel, war kein Zufall: Die Eisenbahner-Stadt war ein Ort, der schon früh ein Magnet für Wintertouristen war: Die Skilauf-Pioniere Toni Schruf und Max Kleinoscheg hatten die aus Skandinavien stammende Technik auch hierzulande populär gemacht. „Sie haben Skihütten umgebaut, damit man sie im Winter benutzen konnte und Skimarkierungen gesetzt. In Pensionen wurde Fließendwasser geleitet, in Mürzzuschlag und rundherum sehr viel gebaut, um den aufkommenden Fremdenverkehr zu fördern“, schildert Hannes Nothnagl, Direktor des sehenswerten Wintersportmuseums in Mürzzuschlag, die Vorgeschichte.